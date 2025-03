'Com 200%, o negócio vai parar': setor do vinho na França teme bilhões em perdas com taxa de Trump

Um erro tático?

Se o presidente dos EUA confirmar as sobretaxas, isso significará o fechamento do principal mercado de exportação do vinho francês. "Para ser bem claro, isso representa 4 bilhões de euros em faturamento. Isso é muito. São cerca de 600.000 empregos diretos e indiretos, portanto, é um golpe colossal", explica Gabriel Picard, presidente da Federação Francesa de Exportadores de Vinhos e Bebidas Alcoólicas.

Ele culpa Donald Trump, é claro, mas também a Comissão Europeia, que optou por taxar as bebidas alcoólicas norte-americanas. "Os produtores de vinho nos Estados Unidos são os estados democratas, especialmente a Califórnia. O estado produtor de whisky nos Estados Unidos é Kentucky, com o senador McConnell, adversário de Trump entre os republicanos. Portanto, atacar o whisky ou os vinhos norte-americanos hoje é um grande erro tático", afirma. Picard sugere que Bruxelas reverta sua decisão e tribute outro setor, como o de novas tecnologias.

A notícia é "particularmente preocupante" para a França, observou Sylvain Bersinger, economista-chefe da Asterès, já que o país "é responsável por cerca de metade das exportações europeias de bebidas alcoólicas para os Estados Unidos".

70.000 empregos ameaçados na França

Em 2024, as regiões de Champagne, Cognac e Bordeaux exportaram 3,9 bilhões de euros em bebidas alcoólicas para os Estados Unidos, o que representa 1/4 das exportações do setor. "Vinhos e destilados não devem ser reféns de uma escalada comercial", reagiu David Chatillon, presidente do Comitê de Champanhe, convidando "ambas as partes a encontrar uma solução negociada".