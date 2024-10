Será que o rei ficou 'alto'? O que é a ava, que Charles bebeu na Samoa

Extrato de ervas teria propriedades psicoativas

A bebida de sabor apimentado virou notícia em 2022, quando o ex-vice-primeiro-ministro da Austrália Michael McComarck foi hospitalizado por beber ava — ou kava, como é conhecida na Nova Zelândia e outros destinos polinésios — por acidente em uma cerimônia na Micronésia.

Folhas de kava Imagem: I am a female photographer from /Getty Images

A ava é feita da raiz em pó da planta Piper methysticum, cujo nome oficial é apenas kava ou kava kava, e nela são encontradas kavalactonas — compostos que possuem propriedades psicoativas e até ansiolíticas. Ela teria se originado em Vanuatu e se espalhado pela região, com a bebida sendo provada em cerimônias e encontros sociais, relatou o especialista Apo Aporosa, professor de saúde do Pacífico da Universidade de Waikato, na Nova Zelândia, ao jornal britânico The Guardian.

Raízes de kava em Vanuatu Imagem: Peter Unger/Getty Images

Nativa do Pacífico equatorial, a planta kava é usada também no Havaí, na Micronésia, nas Ilhas Cook, Taiti, Tonga e Ilha de Páscoa. Segundo um estudo do professor John Lynch, da Universidade do Pacífico Sul, é possível que o termo kava se referisse inicialmente a mais de uma planta, incluindo o Zingiber zerumbet, popularmente chamado de gengibre amargo, que também possui forte sabor e kavalactonas capazes de efeitos psicoativos.