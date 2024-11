Vinícola espanhola é eleita a melhor do mundo; brasileira fica em 58º lugar

Ainda segundo Eduardo, o Grupo Famiglia Valduga quer se tornar a marca brasileira mais importante da cultura sul-americana em relação à produção e à experiência do enoturismo.

"Essa meta nos impulsiona a inovar constantemente, a buscar a excelência em cada um de nossos produtos e serviços. Nos empenhamos para sermos importantes não apenas para o mundo, mas para cada pessoa que fizer parte da jornada da Famiglia Valduga, fazendo com que cada um se sinta valorizado e essencial em nossa história", finaliza.

A premiação

A seleção do World's Best Vineyards foi feita pela Voting Academy, composta por mais de 500 especialistas em vinho, sommeliers e profissionais de turismo que analisaram destinos renomados, como vinícolas na Espanha, Chile, França, Estados Unidos, Portugal e África do Sul.