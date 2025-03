Festas no Brasil há 2.000 anos já tinham consumo de álcool, diz estudo

Fragmentos de cerâmica encontrados na Lagoa dos Patos apontaram que já se consumia álcool no Rio Grande do Sul entre 1.200 e 2.300 anos atrás.

A conclusão é de uma investigação realizada por um grupo de pesquisadores da Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha, da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e da Universidade de York, no Reino Unido, publicada pela revista científica PLOS One.

Como eram feitas as bebidas

Os artefatos foram encontrados em assentamentos de terra comuns em torno da Lagoa dos Patos. Estes sítios arqueológicos formados por pequenos "montes" no terreno são conhecidos como "cerritos" e foram construídos pelos ancestrais pré-coloniais de dois grupos indígenas dos Pampas: Charrua e Minuano.