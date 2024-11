Fim do mistério: egípcios bebiam drinque alucinógeno em 'caneca do demônio'

Egitologistas acreditam que as pessoas visitavam as chamadas Câmaras de Bes em Saqqara quando queriam confirmar uma gravidez bem-sucedida, porque gravidezes no mundo antigo eram carregadas de perigos. Então, esta combinação de ingredientes pode ter sido usada em um ritual mágico para induzir visões oníricas dentro do contexto deste período perigoso do parto.

Uma das histórias associadas a Bes é o "Mito do Olho Solar", em que o demônio acalmava Hathor — uma deusa celeste associada à fertilidade também conhecida como a "Senhora da Embriaguez" — quando ela tinha sede por sangue ao servir "uma bebida alcoólica adulterada com uma droga natural, disfarçada de sangue" para que ela caísse em um sono profundo que apagava sua memória, aponta o time no artigo da Scientific Reports.

"Religião é um dos aspectos mais fascinantes e enigmáticos de antigas civilizações. Com este estudo, encontramos provas científicas de que os mitos egípcios podem ter sido baseados em algum tipo de verdade e nos ajuda a esclarecer rituais pouco compreendidos que provavelmente eram realizados nas Câmaras de Bes em Saqqara, próximas à Grande Pirâmide de Gizé", refletiu Tanasi.

A caneca de Bes analisada voltou ao acervo do Museu de Arte de Tampa e pode ser vista na exposição "Prelude: An Introduction to the Permanent Collection". No entanto, quem quer a conhecer pode acessar o modelo digital 3D realizado pelo time da USF.