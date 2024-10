Hora do Horror, zumbis nas ruas e mais: 25 programas para o Halloween em SP

COM CRIANÇAS

Para brincar em família

Imagem: Divulgação

O Parque Villa-Lobos organiza neste fim de semana, das 10h às 18h, uma programação temática do Família no Parque, com recreação, gincanas e concurso de fantasias com prêmios para os melhores trajes. As atividades com recreadores são gratuitas e há brinquedos pagos à parte.

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros. Mais informações

Caçada em Pinheiros

Imagem: Divulgação

"Trick or Treta" é o mote do Halloween divertido da Casa SlamB, que começa na sede com cenografia imersiva e um circuito sensorial com brincadeiras e peça teatral. De lá, as crianças saem pelo bairro acompanhadas por monitores, seguindo uma rota que passará pelo comércio de Pinheiros, para distribuição de produtos, além de surpresas pelo caminho. Saídas no sábado e no domingo, a partir das 11h. Ingressos infantis custam R$ 50.

Rua Mateus Grou, 106, Pinheiros. Mais informações