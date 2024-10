Azeite premiado faz diferença para consumidor? Mercado diz que sim

"Ter uma alavanca forte como um prêmio ajuda a vender e a mitigar as dificuldades de distribuição, tão fragmentada no Brasil e que, muitas vezes, fica a cargo do produtor", diz Sandro Marques, degustador profissional de azeites.

...não sem perrengues

Os desafios para participar das premiações ainda existem, sobretudo de logística.

Às vezes o produto fica preso na alfândega e ficamos receosos se ele vai ser bem armazenado até chegar aos avaliadores. O azeite é super perecível, ele sofre alterações em contato com luz e calor. Imagine uma garrafa passar dias em um navio quente , diz Pereira.

Mesmo com as barreiras, o Sabiá acumula conquistas desde a origem e só em 2024 foram Portugal, China, Turquia, Grécia e Espanha: no último país, foi o segundo brasileiro do Guía ESAO e, pelo terceiro ano consecutivo, um dos dez melhores do Evooleum.