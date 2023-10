Por que o azeite extravirgem é caro? Produção complexa e 'fakes' explicam

Que o azeite é um alimento saudável, pouca gente discorda. Entretanto, se sobram certezas sobre os benefícios, falta conhecimento sobre as peculiaridades do produto. A dúvida mais recorrente envolve as definições de azeite virgem e extravirgem. Afinal, quais as diferenças entre eles? Mais que isso, por que a versão "extra" custa (bem) mais?

"Dentro todos os azeites, o extravirgem é o que deve ser elaborado apenas com frutos saudáveis, algo que exige boas práticas de cultivo, cuidados na colheita, uma seleção rigorosa das azeitonas e um processo rápido e muito bem monitorado de extração do óleo", resume Ricardo Castanho, sommelier de azeites e instrutor da Associação Brasileira de Sommeliers - São Paulo.

Diante disso, é de se esperar que o custo de produção seja maior. O valor pode ser influenciado, ainda, por fatores variados. Ricardo observa que muitos deles estão ligados às características da oliveira, uma árvore que pode levar de 4 a 10 anos para dar os primeiros frutos e só atinge o auge da produção depois de duas ou três décadas.