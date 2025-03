Vinho doce é ruim? A riesling está aí para provar que não

Vinho alemão é injustiçado? Saiba mais sobre a riesling, estrela local

0:00 / 0:00 Siga o Nossa no

Em um trecho do documentário "Somm", de 2012, alguns sommeliers falam de uvas que deveriam ser mais conhecidas. A resposta é unânime: riesling. O videocast Vamos de Vinho desta semana no Canal UOL tenta achar explicações para o fato de uma das melhores uvas brancas do mundo ainda não ter caído no gosto geral.

Nos 13 anos que se passaram desde o documentário, a riesling ganhou um pouco mais de espaço, mas ainda é um pouco um segredo de entendidos.

Uma das hipóteses é a dificuldade que o vinho da Alemanha, principal país produtor da casta, tem de conquistar mercados. As razões são muitas e compreensíveis, como a barreira da língua e um sistema complicado de classificação. Mas uma delas não: o preconceito.

Muitas pessoas ainda associam o vinho alemão ao notório Liebfraumilch, o vinho da garrafa azul que fazia muito sucesso no mundo todo nos anos 80. Docinho e com "gosto de uva", era item comum em comemorações também no Brasil.