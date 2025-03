Vômito, superstições e soneca: como eram os banquetes na Roma Antiga

Já o sabor do garum era muito similar ao vietnamita Nuoc Mam ou o tailandês Nam Pla. Eles preparavam o molho deixando o peixe, com seu sangue e miúdos para fermentar em potes sob o sol do Mediterrâneo.

Carnes de veado, javali, coelho e faisão faziam companhia a frutos do mar como ostras cruas, mariscos e lagosta nos cardápios dos mais ricos. Eles ainda competiam para ver quem servia os pratos mais exóticos aos seus convidados. Entre as iguarias raras estavam ensopados de língua de papagaio e arganaz (um tipo de roedor) recheado.

Escravo servindo patrícios em um banquete na Roma Antiga, em gravura de 1887 Imagem: UniversalImagesGroup/Universal Images Group via Getty

"O arganaz era um quitute que fazendeiros engordavam por meses dentro de potes e vendiam nos mercados", comentou Jori à CNN. Segundo ele, papagaios também eram mortos aos montes para conseguir fazer apenas um ensopado.

Outra receita exótica apreciada pelos romanos era o Salsum Sine Salso, inventado pelo famoso glutão Marcus Gavius Apicius. O preparo foi recuperado pelo historiador gastronômico Giorgio Franchetti e pela arqueóloga e chef Cristina Conte no livro "Dining with the Ancient Romans" e envolve rechear um peixe inteiro com fígado bovino, o que servia como uma espécie de pegadinha com os convidados.

Banquete era, também, uma experiência escatológica

A etiqueta à mesa era bastante diferente da moderna. "Como banquetes eram um símbolo de status que durava por horas noite afora, vomitar era uma prática comum necessária para criar espaço no estômago para mais comida. Os romanos antigos eram hedonistas que perseguiam os prazeres da vida", contou ainda Jori.