O crítico que virou pão: Luiz Américo Camargo trocou a redação por fornadas

Luiz Américo Camargo Imagem: Ricardo D'Angelo/Divulgação

Para começar, o jornalista não era conhecido e não vivia com o smartphone em punho. Eram pelo menos três visitas: uma sozinho, uma com a esposa, para compartilhar pratos e uma entre amigos, para provar mais coisas. Todas as idas em horários diferentes e dias diferentes. "Você vê no almoço um serviço ótimo, mas no jantar, que estava cheio, o serviço foi ruim, por exemplo. Sempre com sentido de prestação de serviço".

Preciso contar bem a minha experiência no restaurante para que a pessoa possa reconhecer um lugar com serviço muito formal, outro mais à vontade, quais as alternativas de executivo ou jantar. Porque, se você for pensar, é muito cruel você ir pra casa e dar um tiro só. Por sorte, a gente tinha uma condição de pagar tudo e eu tentava me comportar como cliente comum.

Ao escrever, Luiz estabeleceu uma marca pessoal nas suas críticas. "Eu tentava fazer uma coisa que tivesse um texto agradável, que um substrato de reportagem com informação legal uma historinha, uma conversa que você ouve, algo que você pode incorporar."

Ao contrário do que muita gente pode imaginar, ser pago para falar de comida não é fácil, pelo menos para aqueles que levam o ofício realmente a sério.

"Era uma rotina bem pesada. Comia, almoçava fora quase todo dia, jantava fora quase todo dia. Às vezes, eu ia no restaurante sábado e domingo e minha família ia junto. Não era uma coisa tão conveniente", conta.