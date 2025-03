Descoberta, modismo ou surto? 'Pistachemania' não tem nada de espontânea

A árvore Pistacia vera é milenar no Oriente Médio. Irã e Turquia ainda são importantes países produtores, mas os conflitos frequentes na região serviram como estímulo para que os americanos tentassem abocanhar uma fatia do mercado. Eles não só conseguiram, como viraram o maior produtor mundial.

Os estoques ficaram tão grandes (segundo a APG, a safra 2023/2024 foi de 508 mil toneladas) que foi preciso criar estratégias para desenvolver novos mercados consumidores. É aí que a gente entra, na companhia de uma penca de outros países que viraram pistachemaníacos.

Entre 70% e 75% da safra americana é exportada. Os chineses, sempre eles, ficam com 26% do total e são os maiores compradores. O Brasil não está nem entre os top 5 e adquiriu 331 toneladas na última safra, mas os americanos não foram nossos únicos fornecedores. Também compramos do Irã, da Turquia e um pouco dos Emirados Árabes Unidos. Foi o suficiente para pintar o país de verde.

A APG trabalha com garotos-propaganda de peso. No site da associação, todo em inglês, estrelas internacionais da gastronomia ensinam a cozinhar pratos e sobremesas com pistache. Entre elas está Daniel Boulud, proprietário do restaurante Daniel, em Nova York, uma estrela no guia Michelin.

Já a estratégia para o Brasil sequer foi lançada, segundo Zachary Fraser, presidente da entidade.