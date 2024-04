Azeite brasileiro conquista 'Guia Michelin' dos azeites extravirgem

O Potenza Frutado já havia sido reconhecido como o melhor azeite do Hemisfério Sul pelo Mario Solinas Quality Award e pelo Prêmio Internacional Expoliva de Qualidade, outras duas renomadas premiações internacionais.

Já em março deste ano, o azeite brasileiro foi reconhecido como melhor do Hemisfério Sul, no grupo "Azeite Frutado Ligeiro", na 22ª edição do Prêmio Internacional Expoliva de Qualidade dos Melhores Azeites Extravirgens. O produto foi o único representante brasileiro nesta edição do concurso, o mais antigo e um dos mais tradicionais do setor.

O azeite

Com acidez máxima de 0,14%, o Potenza Frutado é preparado com as variedades de azeitonas arbequina, coratina e frantoio. Do cultivo ao armazenamento, todas as etapas passam pela análise da especialista Cláudia Santos.

A linha Potenza completa e os outros azeites de oliva extravirgem produzidos na Fazenda Serra dos Tapes estão à venda no e-commerce da empresa. O Potenza Blend Frutado 500ml Lote Mario Solinas 2023 sai por R$ 100.