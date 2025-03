Café na Austrália é eleito o melhor do mundo; Brasil está no top 100

A melhor cafeteria do mundo fica na Austrália: a Toby's Estate Chippendale foi escolhida no fim de fevereiro em Madri, na Espanha, como a vencedora do prêmio The World's 100 Best Coffee Shops que, como o nome sugere, elenca os 100 melhores cafés globais.

No entanto, o Brasil também tem uma representante no ranking: a paulistana Cupping Café, que alcançou o 92º lugar. Para chegar lá, é necessário passar por uma seleção que leva em conta a avaliação a respeito da qualidade do café, das habilidades do barista, o serviço ao cliente, ambiente, sustentabilidade, qualidade da comida e a consistência desse desempenho.

Tanto os pontos de vista dos consumidores, através de um voto público, quanto de reconhecidos experts em café são levados em consideração na elaboração da lista, em ordem de lojas com as melhores pontuações. Conheça mais da vencedora e da loja brasileira.