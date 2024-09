Teste da geladeira para saber se azeite é falso funciona? Como evitar golpe

Cheque o país de origem e de envasamento. O ideal é comprar um azeite produzido e envasado no mesmo país, de preferência pelo mesmo produtor (a informação geralmente está na embalagem). Além de possivelmente perder qualidade, um azeite que é feito em um país (ou lugar) e engarrafado em outro tem maior risco de ser fraudado.

Confira os selos de denominação de origem. Eles garantem a procedência do produto, mas também que o óleo de oliva esteja dentro das regras estabelecidas pelos órgãos responsáveis sobre práticas de cultivo e produção. Os selos mais comuns são o DOP, utilizado por Espanha, Itália e Portugal, e o PDO, usado pela Grécia.

Prefira os feitos com um tipo só de azeitona. Com mais variedades que o vinho, os azeites também terão características únicas para cada tipo de azeitona usada —as mais conhecidas são arbequina, coratina e galega.

Prefira garrafas escuras ou opacas. Suscetível à luz solar, o ingrediente se preserva melhor em garrafas que impedem ou minimizam a entrada de luz.

Analise a data do envase ou extração O frescor do azeite será um dos fatores mais importantes na hora da compra. Por lei, as garrafas devem ter a data de envase. Quanto mais recente for essa data, melhor. Idealmente, deveria-se buscar a data da extração, pois é ela que realmente indica o frescor do azeite. A informação de envase não garante que a extração ocorreu próxima daquela data.

E ao abrir a garrafa?