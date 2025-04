Chef vê restaurante 100% vegetal e zero vegan lotar: 'Vai comer brócolis!'

Fabio Battistella, chef e sócio do Tau Cozinha Imagem: Arnaldo Borenjstein

Você só pensa em estrela e Guia Michelin, só aquela estética francesa. Isso é base de muitas coisas que eu faço na minha cozinha até hoje, mas fiquei um tempo nessas , lembra.

Antes do Tau, foram anos em restaurantes de fora, catering (incluindo o desafiador menu para atletas e delegações dos Jogos Pan-Americanos em 2007) e negócios no Rio de Janeiro (incluindo quatro bares com mais de 100 funcionários). "Era muita vontade e era muita loucura também", conta.

"O primeiro bar que eu abri no Rio representou uma mudança na cena de bares de lá. Eu tinha acabado de morar oito anos na Europa e só tinha botequim. É legal, mas eu queria tomar um drinque bom, ter uma comidinha e não só uma chapa de picanha", lembra.

Por uma vontade pessoal, combinada à oportunidade profissional, em 2008, surgiu o Mesa Bar. E assim foram anos de corre carioca. O que ficou foi uma paixão por boas bebidas — outra marca do Tau, com sua coquetelaria caprichada, fornecedores especiais, como Cia. Do Fermentados, e uma carta de vinhos naturais com curadoria de Lis Cereja.