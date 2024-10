De US$ 200 mi em investimento à demolição: o fracasso da 'Disney' do RJ

Segundo os investidores, nos primeiros cinco anos, a Terra Encantada seria administrada pela americana ITPS, que tinha entre seus clientes os parques da Universal Studios, nos Estados Unidos.

O Grupo Empreendedor colocou US$ 115 milhões no projeto. Seis patrocinadores (Garoto, Coca-Cola, Kibon, Kodak, Kaiser/Heineken e Petrobrás) investiram US$ 30 milhões.

O Bank of America e o Serpros, fundo de pensão do Serviço Federal de Processamento de Dados, entraram com US$ 20 milhões cada. E o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) financiou US$ 50 milhões, segundo a Folha de São Paulo.

O nome mais conhecido entre os investidores brasileiros era o de Tjong Hiong Oei, mais conhecido no Rio como o "chinês da Barra".

Nascido em Singapura, ele ganhou o apelido (geograficamente incorreto) nos anos 1970, quando migrou para a capital fluminense e decidiu investir em terrenos na Barra da Tijuca, até então pouco habitada.

Anos depois, a área passou por uma forte valorização e os terrenos baratinhos viraram grandes empreendimentos, enriquecendo o empresário.