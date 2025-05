'Não há nada parecido': o aeroporto que tem linha de trem no meio da pista

A segurança é potencialmente o fator mais importante em um aeroporto. Decolagens e pousos são devidamente coordenados para evitar a colisão de aeronaves. Mas e quando, além dos aviões, é necessário organizar também a passagem de um trem pelo local? Na Nova Zelândia, isso acontece.

O aeroporto de Gisborne

O aeroporto regional está localizado no subúrbio de Elgin, na ilha do norte do país. É um dos únicos no mundo que possui sua própria linha de trem, e parte dela cruza a pista do local, fazendo com que o Gisborne seja temido por muitos pilotos e passageiros.

Quem passa por ali hoje em dia é o trem a vapor da Gisborne City Vintage Railway. Em entrevista ao portal neozelandês Stuff, Murray Bell, gerente do aeroporto, explicou que, quando o aeroporto foi construído, no início da década de 1960, a linha férrea ficava no trecho final da pista. Desde então, a pista foi estendida sobre a linha. "Com isso, dois terços da pista ficam de um lado da linha férrea e o outro terço fica do outro lado", diz.