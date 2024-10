Ano-Novo, praias e olho no clima: como os brasileiros vão viajar no verão

Quem fica por aqui quer ver o litoral — o destino favorito de 66% dos turistas brasileiros. Já entre aqueles de 35 a 44 anos, a praia é ainda mais popular, com 72% declarando que escolhe a nossa costa para explorar durante a temporada. 71% dos moradores da região Sul também querem mesmo é ver as nossas areias e o mar.

Apesar de serem minoria, há os que querem desbravar outras paisagens nos meses mais quentes do ano. 13% dos turistas brasileiros planeja férias em cidades ou espaços urbanos e 9% em destinos de campo ou montanhas. Viajantes acima de 65 anos, por exemplo, são os que mais gostam de zonas urbanas para as férias de verão (26%).

Mulheres já têm planos mais definidos; veja o que pesa na escolha

63% das brasileiras viajantes já estão se organizando para o verão, definindo destinos e fazendo reservas — o que as coloca à frente dos homens no quesito preparação para as férias, com apenas 57% deles com planos mais adiantados.

As brasileiras já estão com os planos mais adiantados para o verão do que os homens Imagem: Getty Images/iStockphoto

Alguns quesitos pesam mais do que outros na escolha do destino perfeito; o principal deles é a oferta de acomodações bem avaliadas que é importante para 89%. Já 88% se baseiam em uma previsão do tempo favorável, para 86% é importante estar dentro do orçamento e 85% levam a sério a possibilidade de conhecer um lugar novo.