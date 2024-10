Indonésia tem maior monumento de Cristo do mundo, 23 m maior que o Redentor

Em um discurso ao público presente, Antonius anunciou que uma miniatura do novo Cristo havia sido abençoada pelo Papa Francisco durante a sua visita à Indonésia no início do mês, como parada da mais longa Viagem Apostólica de seu papado. É possível conferir o momento no vídeo abaixo:

A imagem benta foi colocada na base do monumento com uma placa que contém a assinatura do Papa e sua oração. "A miniatura simboliza a benção do Papa Francisco para a nova estátua e para todos nós", comemorou Antonius. Uma praça foi criada ao redor do novo marco da ilha, que ainda estende seus braços em meio à vegetação.

O frei capuchinho Moses Elias Situmurang, que organizou o evento de inauguração, explicou ao The Jakarta Post que a construção começou em junho de 2018, graças a uma iniciativa liderada por Sudung Situmorang, diretor da Let There Be Light in Lake Toba Foundation (Fundação "Que Se Faça a Luz" em Lago Toba, em tradução livre).