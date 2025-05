1º motel abriu há 100 anos; como ele ganhou seu nome e a fama no sexo?

A vista interna do pátio para os bangalôs do Milestone Mo-Tel (ou Motel Inn) em 1976 Imagem: John Margolies/Biblioteca do Congresso dos EUA/Creative Commons

Apesar de a ideia parecer relativamente simples para os padrões atuais, é preciso entender o seu contexto: nos anos 20 do século passado, quem viajava de carro costumava parar apenas para pernoitar nos estacionamentos de acampamentos ou se hospedando em pequenas cabanas de madeira "do tamanho de um galinheiro", de acordo com o jornal, geralmente situadas entre um posto de gasolina e um armarinho.

O que Heineman propunha tinha ares palacianos para estes padrões. Custou US$ 80 mil ou quase R$ 1,5 milhão (R$ 8,5 milhões ajustados para a inflação de 2025) para erguer o hotel em estilo espanhol, com uma torre de sino de três andares, colunas e um quintal rodeado por árvores. Até 160 pessoas podiam se hospedar ao mesmo tempo no Milestone Mo-Tel, depois rebatizado de Motel Inn.

Todo o complexo possuía seis bangalôs para até cinco pessoas, além de apartamentos que comportavam de um a três hóspedes. Cada uma das unidades tinha garagem própria com tranca, segundo o Los Angeles Times, e confortos de hotéis de primeira como chuveiros, aquecimento central e carpete. Na área comum, hóspedes podiam usar uma cozinha, uma lavanderia, playground e quintal.

A fachada do Milestone Mo-Tel (ou Motel Inn) em 1976 Imagem: John Margolies/Biblioteca do Congresso dos EUA/Creative Commons

Seu anexo ainda tinha o lobby, com telefone e rádio, um pavilhão de dança e uma sala de jantar. Os preços eram acessíveis - de US$ 1,25 a US$ 3 por dia ou cerca de US$ 23 a US$ 55 atuais - mas sem a obrigatoriedade de dar gorjetas aos funcionários de um estabelecimento convencional. Apesar disso, uma reportagem do jornal Chicago Tribune descreve que havia quartos especialmente para motoristas particulares.