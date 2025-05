'Nunca senti tanto tesão': eles contam como é ficar em pousadas liberais

Em busca de conexões que durassem além do café da manhã, a influenciadora Camila Voluptas e o marido, Edgar, escolheram a pousada Villamor, na praia de Tambaba, na Paraíba (conhecida pela área reservada ao naturismo), para se hospedar. A viagem foi, de cara, surreal. "Eu nunca senti tanto tesão", diz Camila.

Camila e Edgar em Tambaba Imagem: Arquivo pessoal

A primeira vez do casal em uma pousada liberal durou dez dias entre festas na piscina durante o almoço, festas no "Jardim do Éden" à tarde, balada à noite e interações no "Templo de Afrodite" (duas outras piscinas, aquecidas e cobertas) na madrugada.

Por incrível que pareça, mesmo com toda a nossa experiência liberal, na primeira vez lá não ficamos com ninguém. O Jardim do Éden estava lotado, todos nus, uns dançando, outros interagindo sexualmente, mas todos próximos. Para ir ao bar eu encostava meu corpo nas pessoas sem querer, e era tão delicioso sentir a pele das pessoas debaixo da água... A tensão sexual é gritante!

Camila Voluptas

Do outro lado do Brasil, no Rio, o casal Márcia Bongiovanni e Fellipe Neves —conhecidos como Casal Caxias RJ nas redes sociais— também decidiu explorar a ideia de se hospedar em um local onde o clima de liberdade não fica restrito à noite.

"O que motivou nossa curiosidade foi imaginar como seriam os frequentadores e se teria a mesma pegação que rola nas boates liberais. Ou se a pousada seria mais para descansar do que curtir e aprontar com outras pessoas", contam.