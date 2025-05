Universal Studios será inaugurado no Reino Unido em 2031, perto de Londres

A Universal Studios é conhecida por criar áreas temáticas baseadas em suas franquias de cinema. Os visitantes costumam encontrar atrações que misturam tecnologia, realidade virtual, gastronomia temática e ambientações que simulam os cenários dos filmes. Entre as experiências mais famosas estão simuladores de "Jurassic Park", "Transformers" e o universo de "Mario Kart".

O novo parque no Reino Unido seguirá o modelo dos demais parques da Universal, que já existem nos Estados Unidos, Japão, Singapura e China. Assim como nesses locais, o projeto inclui hotel próprio e uma área com restaurantes e lojas acessível mesmo para quem não comprou ingresso.

Embora os temas das áreas do parque ainda não tenham sido confirmados, há expectativa de atrações relacionadas a personagens britânicos como "James Bond", "O Senhor dos Anéis" e "Paddington". O famoso mundo mágico de "Harry Potter" não deve fazer parte do parque, por conta da proximidade com outra atração da franquia já existente em Londres.

O parque também promete valorizar a herança local. Parte dos edifícios usará elementos inspirados na história da antiga fábrica de tijolos que ocupava o terreno, com alguns tijolos originais sendo incorporados ao projeto.

A previsão é que o parque receba 8,5 milhões de visitantes no primeiro ano. A construção deve gerar cerca de 20 mil empregos e, após a inauguração, cerca de 8 mil novos postos de trabalho. Em duas décadas, o número pode chegar a 10 mil empregos permanentes. O impacto na economia britânica é estimado em 50 bilhões de libras até 2055.

Para suportar o aumento no turismo, haverá melhorias em estradas e ferrovias na região de Bedfordshire. A maior parte dos funcionários será recrutada localmente, e o parque deve se tornar o maior empregador da região.