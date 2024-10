Entre moda e ativismo: como nasceu, na Bahia, o 6° melhor resort do mundo

Após 21 anos na grife, em 2009 decidiu sair.

Queria desacelerar o ritmo de trabalho e resetar meu processo criativo, aquela velocidade já não fazia muito sentido para mim, assim como a constante produção de novos produtos a cada coleção.

Foi quando a Bahia cruzou com o seu destino e Trancoso foi escolhido como acolhida de seu estúdio de design. Das comprou uma casa abandonada com um enorme jardim, no Quadrado de Trancoso, e resolveu revitalizá-la em parceria com artistas, artesãos locais e nativos pataxós.

Aos poucos, Wilbert foi adicionando outras propriedades do Quadrado ao projeto. Juntamente com seu parceiro na Diesel, Robert Shevlin, as casas e jardins revitalizados começaram a tomar forma como o UXUA Casa Hotel & Spa — a palavra "UXUA", aliás, significa "maravilhoso" na língua pataxó.

As famosas casinhas do Quadrado de Trancoso Imagem: Divulgação

Logo em seu primeiro ano, o resort já foi cenário para as fotos do famoso calendário Pirelli na edição de 2009, fotografado por Terry Richardson, e figurou em uma matéria de 14 páginas na Vogue, com fotos de Mario Testino.