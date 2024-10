Multissensorial e com calêndula: SPA lança protocolo inspirado na primavera

Reaberto há dois meses após uma pequena reforma, o Amanary SPA, localizado no segundo andar do hotel Grand Hyatt de São Paulo, lançou o tratamento sazonal Day SPA Primavera: um pacote voltado para todos os sentidos e que utiliza o poder terapêutico da flor de calêndula para revitalizar corpo e mente. O protocolo inclui esfoliação facial e corporal, massagem com pindas, hidratação e todos os benefícios do day use do hotel.

Escalda-pés com flores e chá de camomila. O protocolo é iniciado com um escalda-pés bem primaveril, com pétalas de calêndula e hibisco, camomila, capim-cidreira, laranja seca e sal grosso colocado na hora. São 15 minutinhos com os pés na água morna enquanto um chá de camomila é servido.

Escalda-pés do Day SPA Primavera fica ao lado da maca de massagem Imagem: Do UOL

Usada desde a Antiguidade, a calêndula tem vários benefícios. Ótima para acalmar e regenerar a pele, a calêndula era muito utilizada para o tratamento de inflamações dérmicas e também como cicatrizante. Já a camomila e o capim-cidreira entram no protocolo para desacelerar o corpo, sendo complementados pelo sal grosso, que suga do corpo as energias de tensão. Por fim, o hibisco se soma a esse protocolo com seu poder detox e anti-inflamatório.