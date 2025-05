Cachorro precisa brincar todos os dias? Veja como encaixar hábito na rotina

Já as famosas "lutinhas" com as mãos ou estímulos muito físicos com o tutor não são recomendadas. Segundo especialistas em comportamento, isso pode gerar confusão e facilitar mordidas em momentos impróprios.

Também é importante moderar a excitação: se o cão fica ofegante demais, late em excesso ou tem dificuldade em parar entre uma rodada e outra, vale incluir pausas ou alternar a atividade com comandos simples, como sentar ou deitar.

Filhote, adulto ou idoso: todos precisam brincar

Enquanto os filhotes exploram o mundo por meio das brincadeiras, os adultos usam esse recurso para manter o corpo e a mente em forma.

Já os cães idosos, mesmo que em ritmo mais lento, também se beneficiam do estímulo lúdico. Nesses casos, vale adaptar: trocar a corrida por brinquedos que incentivem o faro ou usar tapetes antiderrapantes para evitar quedas.

Cães com dores articulares, como os que têm osteoartrite, podem se sair bem com atividades aquáticas ou sessões curtas em ambientes controlados — sempre com supervisão veterinária.