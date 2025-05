De João Paulo 2º a Leão 14: como os papas se vestiram na 1ª aparição

Diferente dos outros papas, Francisco também não apareceu com a estola vermelha e bordada — ele colocou o acessório posteriormente. O pontífice teve oportunidade de usar o traje completo, mas optou por roupas simples.

19.abr.2005 - Joseph Ratzinger em sua primeira aparição ao público já como papa Bento 16, na praça São Pedro, no Vaticano, em abril de 2005 Imagem: Max Rossi/Reuters

O papa Bento 16 seguiu a tradição da túnica branca com a capa vermelha, além da cruz peitoral dourada. Uma estola vermelha e bordada também fez parte do traje de Joseph Ratzinger. Aliás, a réplica — criada após o papado de João Paulo 2º — usada hoje por Leão 14 hoje é a mesma que Bento 16 usou no seu anúncio.

Papa João Paulo 2º

16.out.1978 - Papa João Paulo 2º em primeira aparição após ser escolhido novo pontífice em 1978 Imagem: Vittoriano Rastelli/Corbis via Getty Images

João Paulo 2º estava com a sotaina branca, mozeta vermelha tradicional e a cruz dourada no peito. Assim como Francisco, ele utilizou um solidéu branco.