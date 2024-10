Paris tem restaurante de luxo inaugurado em 1900 'escondido' em estação

Experiência gastronômica

Le Train Bleu, restaurante escondido em estação de trem em Paris Imagem: Divulgação

Para acessá-lo, não há portas especiais, você caminha por dentro da estação e sobe um lance de escada, sem frescuras, de cerca de 20 degraus. Ele fica localizado bem em frente às plataformas.

Ao entrar, por uma porta giratória, você é transportado para a época da Belle Époque francesa: tudo é decorado em tons de dourado e azul escuro, os garçons usam terno com gravata borboleta e é evidente que estamos, de repente, em um local repleto de luxo.

O restaurante encanta com os detalhes. O teto é decorado com pinturas e adornos, como se estivéssemos dentro de um museu. A separação entre as mesas, feita em dourado, imita um guarda-volumes de trens antigos.