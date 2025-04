A folia laranja: como surgiu o Dia do Rei, o curioso 'Carnaval holandês'

Atrações da festa

O grande mercado de pulgas do Dia do Rei mobiliza o país inteiro. Ele acontece em diversas cidades e conta com a participação massiva da população. Em 2011, um levantamento do banco holandês ING dizia que 20% dos habitantes planejavam vender algum item usado, como roupas ou móveis, na feira.

É um evento bem familiar, com crianças vendendo limonada ou se oferecendo para pintar as unhas e senhoras comercializando tapetes antigos. Até a rainha Beatrix aproveitava para conferir as pechinchas, segundo a revista de história "Is Geschiedenis".

Até as crianças entram na onda do mercado de pulgas, uma tradição do Dia do Rei Imagem: Getty Images

Além das feiras, no feriado acontecem também festivais de música, que vão do techno ao hardcore. Há eventos em uma série de cidades, inclusive nos territórios de Aruba, Curaçao e Sint Maarten, no Caribe, que fazem parte do reino. No centro de Amsterdã, carros e bondes não circulam, e a grande Museumplein, a praça onde estão o Rijksmuseum e o Museu Van Gogh, recebe shows.

Mas a característica mais marcante da festa é o laranja onipresente. Nas roupas, cabelos, decorações, bebidas, as pessoas abraçam a cor da família real.