Brasil tem 3 dos 10 aeroportos mais movimentados da América Latina

O que aconteceu

O Brasil emplacou três aeroportos entre os mais movimentados da região. Guarulhos (SP), Congonhas (SP) e Brasília (DF) figuram no ranking anual que mede o fluxo de passageiros nos principais terminais do continente.

Os três aeroportos brasileiros no ranking apresentaram crescimento no comparativo com 2023. Guarulhos transportou 43,5 milhões de passageiros em 2024, alta de 5,5% em relação ao ano anterior. Congonhas recebeu 23,1 milhões de viajantes, avanço de 3,3%. Já o terminal de Brasília somou 15,1 milhões de passageiros, com aumento de 2% no período.

Guarulhos se manteve como o principal hub aéreo do país. Além de estar entre os líderes em número de passageiros, o terminal paulista também foi destaque no transporte de cargas, ocupando o segundo lugar em volume movimentado, atrás apenas de El Dorado (Colômbia).

Bogotá lidera

O Aeroporto El Dorado, em Bogotá, liderou em todas as categorias. Pela primeira vez, o terminal colombiano foi o número 1 da América Latina e Caribe em passageiros (45,8 milhões, alta de 16%), movimentação de aeronaves (360 mil voos, +13,4%) e carga aérea (809 mil toneladas, +5,1%).