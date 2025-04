Descubra tradições únicas de Páscoa ao redor do mundo

Berço do cristianismo, Jerusalém vive intensamente os rituais da Semana Santa. Na Sexta-feira Santa, milhares de fiéis percorrem a Via Dolorosa, relembrando as 14 estações da Paixão de Cristo. No sábado, a tradição ortodoxa toma conta da Igreja do Santo Sepulcro com a cerimônia do Fogo Sagrado, um ritual milenar que emociona peregrinos de todo o mundo.

Guatemala: fé e arte no coração das Américas

Guatemala Imagem: Reprodução

Em Antigua Guatemala, a Semana Santa mistura simbolismos católicos com tradições maias. As famosas alfombras - tapetes coloridos feitos com flores, frutas, serragem e sementes - cobrem as ruas por onde passam as procissões. Cada desenho carrega significados espirituais e culturais profundos. A tradição é tão forte que ganhou até um museu exclusivo dedicado à celebração.



E pelo mundo afora: