Apertado em Paris? Torre Eiffel tem banheiros 'escondidos' e ousadíssimos

Imagem: Divulgação/Roca

Segundo reportagem da revista Vogue France, parte do espaço onde Eiffel recebeu seus convidados particulares e que possuía sala, três escritórios, banheiro e lavabo (mas nenhum quarto) se tornou uma sala de máquinas com o passar das décadas. Outra porção hoje abriga a reprodução do escritório de Gustave Eiffel, em cuja janela é possível ver figuras em cera que representam o criador da torre, sua filha Claire e o inventor Thomas Edison.

Em 2013, a Dama de Ferro recebeu seu primeiro grande projeto de modernização e, com ele, chegaram os banheiros coloridos. A cor, no entanto, é um tributo ao criador e à história da torre que era originalmente vermelha.

Imagem: Divulgação/Roca

A cor, de acordo com reportagem da revista especializada Architectural Digest da Espanha, foi escolhida ainda no século 19 para ajudar a prevenir (ou disfarçar) o processo de enferrujamento natural do ferro. Em reformas posteriores, a Torre Eiffel já foi pintada de outras cores — por exemplo, para as Olimpíadas de 2024, ela recebeu uma pintura comemorativa dourada.

Mas, de volta aos toaletes, a empresa Roca e o arquiteto Alain Moatti recuperaram o vermelho nos interiores de dois banheiros no primeiro andar da torre, um no Pavilhão Eiffel e outro no Pavilhão Ferrié. Todas as instalações possuem cubas, sanitários e outros recursos funcionais de curvas minimalistas e até mesmo as pastilhas nas paredes são avermelhadas. Moderno, o espaço possui sistema de descarga eletrônica.