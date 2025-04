São Paulo ganha sua maior trilha; conheça os 182 km de verde da cidade

No caminho, há píer com vista para a represa Billings, uma torre de observação de incêndios que também dá acesso à paisagem privilegiada da represa de Guarapiranga e área para piqueniques em torno de um lago.

Todo o trajeto está demarcado com placas da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso, uma ferramenta de ecoturismo do ICMBio e do governo federal para o lazer e educação ambiental que liga os principais pontos de recreação e conservação do corredor ecológico. O passeio pode ser realizado a pé ou de bike.

O objetivo da abertura da trilha é promover a valorização das belezas naturais paulistanas - e ressaltar a importância da sua conservação, segundo a prefeitura.

Esse percurso permite que os visitantes tenham contato direto com a biodiversidade paulistana. Além da experiência imersiva na Mata Atlântica, a trilha reforça a importância da preservação e do equilíbrio ambiental e fortalece a economia e o turismo na região. Secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Rodrigo Ashiuchi.

O que você pode ver por lá?

A Trilha Interparques atravessa paisagens diversas e, em determinados pontos, é possível observar de perto a tênue transição da Mata Atlântica para o Cerrado. É possível observar espécies como cedro-rosa (Cedrela fissilis), samambaiaçu (Dicksonia sellowiana), palmito-juçara (Euterpe edulis) e a araucária (Araucaria angustifolia), todas ameaçadas de extinção.