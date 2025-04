Do econômico ao luxo: como é se hospedar nos hotéis da Universal

'Dinheiro' está na chave

Também há uma academia supercompleta e vestiários com chuveiros — ótimos para quem chega antes do check-in ou vai embora depois do checkout. Para quem quiser, há ainda uma sala de jogos com fliperamas e videogames.

Entre os benefícios, o hotel oferece Wi-Fi gratuito (com opção de upgrade pagos à parte), estacionamento por US$ 30 a noite, cofre no quarto e berço gratuito para quem viaja com bebê. Grupos maiores pagam uma taxa de US$ 20 por adulto extra no quarto.

Um detalhe superlegal: a chave do quarto também funciona como cartão de pagamento nos parques da Universal. Você pode definir um limite e usá-la como um cartão pré-pago — o que facilita muito na hora das compras.

E, falando nisso, o que você comprar nas lojas do complexo pode ser entregue direto no hotel, para você não ter que carregar sacolas o dia todo. No fim da viagem, a chave ainda vira uma lembrança personalizada com o nome do hóspede.

Quem se hospeda na Universal tem alguns privilégios, como transporte em ônibus gratuitos para os parques e entrada antecipada de até uma hora.