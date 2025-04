Cidade no interior de SP é conhecida como 'Roma brasileira'; veja como é

Seu interior ainda conserva pinturas desta capela feitas pelo Padre Jesuíno do Monte Carmelo, além de um conjunto das sacras Imagens do Triunfo do Nosso Senhor, esculpidas em madeira no século 18 pelo artista Pedro da Cunha, segundo a prefeitura.

Todo este conjunto foi tombado como patrimônio histórico nacional.

Igreja do Patrocínio Imagem: Divulgação/Governo do Estado de São Paulo

Em 1820, viria a Igreja de Nossa Senhora do Patrocínio, idealizada também por Carmelo, que era arquiteto, operário, artista e devoto, além de padre.

Ele, aliás, merece a sua visita a uma de suas construções, mesmo que não seja católico: é que Jesuíno só foi ordenado quatro anos após ficar viúvo, em 1797, mostrou uma reportagem da Folha em 2004.

Antes disso, contudo, ele já havia produzido o suficiente para se sagrar o mais importante nome das artes plásticas paulistas no período colonial. Mestiço, ele fez um protesto justamente na Igreja do Patrocínio, onde pintou um anjo mulato para protestar, de maneira velada, contra a discriminação racial.