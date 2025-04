Virada Cultural faz 20 anos menor, esvaziada e sem relevância de antes

Faltando cerca de um mês para a edição que marca os 20 anos da Virada Cultural de São Paulo, cabe uma reflexão sobre o evento que já foi o maior festival do Brasil e um dos maiores do mundo. Capaz de reunir milhões de pessoas e representar a diversidade cultural da maior cidade do hemisfério sul, a Virada, nos últimos anos, foi completamente desfigurada, tornando-se um evento menor, com poucos palcos cercados por grades, acesso limitado, baixo interesse do público e sem uma programação 24 horas contínua em seus palcos.

Criada pela gestão Serra em 2005, inspirada nas parisienses "Fête de la Musique" e "Nuit Blanche", a Virada surgiu como consequência natural de uma cidade que não dormia e pulsava com milhares de lugares para se ir e coisas para fazer a qualquer hora do dia ou da noite.

Concentrado prioritariamente no centro da capital, o evento manteve sua relevância ao longo dos anos seguintes. Na gestão Haddad, a partir de 2013, cresceu e se fortaleceu com edições que ampliaram o conceito de descoberta da cidade por meio do fio condutor cultural. Era delicioso flanar pelo centro e se deparar com uma surpresa em cada esquina.