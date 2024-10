Pague agora, coma em 2034: restaurante que nem abriu ainda causa polêmica

O restaurante Allegretto, em Nova York, se tornou uma curiosidade para moradores da cidade e para a imprensa internacional por uma política curiosa: em vez de encarar (só) a fila de reservas, clientes podem pagar uma refeição 10 anos antes de comer e garantir o jantar da próxima década.

A novidade surgiu de uma estratégia do proprietário John Winterman e seu sócio e chef Chris Cipollone, que juntos criaram e comandam desde 2020 o Francie, outro restaurante bem-sucedido em Williamsburg, no distrito do Brooklyn, que ostenta uma estrela no prestigiado Guia Michelin. Interessados em abrir mais uma casa, eles queriam a chance de focar mais na comida do que no lado financeiro do empreendimento, que ainda tem como parceiro o empresário Mark Norbom.

Após conseguirem angariar US$ 1,95 milhão em fundos, eles decidiram chamar a vizinhança para investir no negócio através de uma página na plataforma de financiamento coletivo Indiegogo. O objetivo é levantar outros US$ 450 mil.