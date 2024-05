Sabia que a Disney tem estrela Michelin? Saiba quanto custa comer por lá

Quem visita a casa ainda pode escolher uma das três experiências possíveis: The Dining Room, em que se faz a refeição no salão principal sob a cúpula da grande rotunda, um ambiente inspirado por um jardim; Queen Victoria's Room, um salão elegante com portas de vidro e lareira recebe apenas quatro casais por noite para um jantar com direito a menu degustação expandido e, finalmente, o Chef's Table, em que é possível curtir a refeição interagindo com a equipe e assistindo de pertinho aos preparos customizados perto da cozinha na mesa do chef para até seis pessoas.

Restaurante Victoria & Albert's, no Grand Floridian Resort de Walt Disney World, ganhou estrela no guia Michelin Imagem: Divulgação/Disney

Todo o serviço recebeu uma estrela no guia — que concede até três, apenas — e o título de "cozinha de alta qualidade". Os experts do Michelin alertam que não é fácil conseguir uma reserva no Victoria & Albert's, mas que a "recompensa é um tipo de mágica raramente vista atualmente" graças a um ambiente intimista e um atendimento sem pressa, com refeições comparadas a "uma valsa de três horas".

A mesa do chef Imagem: Divulgação/Disney

O chef Matthew Sowers cozinha com vitalidade contemporânea e reúne influências da Ásia aos nórdicos. Pense em tortas delicadas harmonziadas com um lagostim da Nova Zelândia, surpreendentes sanduíches feitos com carpaccio de carne de veado e repolho roxo, além de molhos ousados como o bordelaise de refrigerante de cereja. Outros detalhes como listas de água, um serviço decorado de café e chá, além de um programa sério de vinhos impressionam ainda mais. Destaca o guia Michelin.