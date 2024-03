Não gosta do sal do mar? Conheça lindas praias de água doce do Brasil

Alter do Chão (PA)

Imagem: iStock

Não é exagero quando os paraenses dizem que Alter do Chão é o destino com as praias fluviais mais lindas do mundo.

Parte da região do município de Santarém, Alter abriga faixas de areia lindíssimas banhadas pelo rio Tapajós e rodeadas por muito verde.

Um dos principais destaques do local é a orla da Ilha do Amor, com areia clara e barraquinhas vendendo comidas e bebidas.

Para um passeio romântico, vá até a praia da Ponta do Cururu, de onde se observa um pôr do sol incrível.