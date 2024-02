De São Paulo a Pernambuco: piscinas de ondas para se refrescar longe do mar

A piscina de ondas é uma das grandes atrações do parque e as oscilações na água funcionam em alguns horários programados para garantir que os visitantes consigam curtir as ondas, que chegam a 16 níveis diferentes.

Os canhões dos piratas são os responsáveis por soltar a água, o que ocorre a cada 30 minutos, aproximadamente. A buzina do navio soa alto para indicar que um novo ciclo de ondas e de diversão começará. Para saber quando deve-se estar na piscina para curtir a experiência, os horários ficam expostos em quiosques próximos à atração.

Piscina de ondas, do Thermas Water Park Imagem: Divulgação

Inaugurada em 2016, a atração passou por uma reforma em 2021 e foi revitalizada no ano passado, deixando-a com a estrutura que tem hoje. Quem quiser nadar nessas ondas repletas de aventura e curtir as outras atrações do Thermas Water Park precisa comprar o ingresso do empreendimento, que pode ser adquirido antecipadamente pelo site. Os preços variam conforme a idade do visitante e datas, com valores a partir de R$ 39,90.

Vai lá: Rodovia SP 304 - Km 189 - Fazenda Limoeiro, s/nº São Pedro | Telefone (19) 3112-3388 | Aberto de segunda a sexta, das 9h30 às 17h, e aos finais de semana e feriados até às 17h30.

Mais piscinas de ondas pelo Brasil

Sudeste