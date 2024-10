De Cataratas a Ipanema: os hotéis brasileiros no topo da América do Sul

Com nota 93,81, o hotel localizado na Serra da Mantiqueira tem apenas 20 acomodações ao lado de bar, restaurante, e spa lounges.

As 7 suítes contam com varandas integradas e vista panorâmica. Já as 13 vilas, todas com jardim privativo e jacuzzi externa, com desenhos e ambientes variados, oferecem entre 110 e 320 metros de área, como a Vila Antese, envolta por um jardim particular.

A gastronomia combina cozinha internacional e culinária regional, com insumos frescos, que saem diretamente do campo para a mesa.

Botanique Hotel Experience Imagem: Divulgação

Entre as atividades disponíveis, há passeios de bicicleta, aulas de tênis, beach tênis, yoga e meditação, workshops, terapias relaxantes do spa, tours por trilhas ecológicas e visitas à fazendas produtivas locais e até voos de parapente. Somam-se a isto, jornadas exclusivas de bem-estar com programação ao gosto do hóspede.

Mais informações: www.botanique.com.br