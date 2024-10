O legal da Glória: como o bairro carioca virou um dos mais 'cool' no mundo

Rua da Glória em gravura de Auguste Francois Biard, de 1865 Imagem: De Agostini via Getty Images

Foi uma expedição francesa que chegou no local, no século 16, e encontrou ali uma aldeia tupinambá na base de onde é hoje o Outeiro da Glória, chamada Kariók ("casa de carijó") que deu origem ao termo "carioca".

Já o nome do primeiro bairro da zona Sul do Rio de Janeiro veio da igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, uma capela construída no século 18. Quem quiser visitar a igreja onde Dom Pedro 2° foi batizado, pode fazer à pé, através do plano inclinado ou pelo parque Lúcio Costa.

Igreja da Glória Imagem: Fotografia Cesar Duarte/www.ogloria.art.br

Paris tropical

Projetada com inspiração francesa, a Praça Paris, inaugurada em 1929, é um dos cartões-postais do bairro, com lago, chafariz, jardins geométricos e árvores que lembram o jardim do Palácio de Versailles.