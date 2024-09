Bairro da Glória, no Rio de Janeiro, é eleito um dos mais legais do mundo

O bairro da Glória, na zona sul do Rio de Janeiro, entrou para a lista dos bairros mais "legais" do mundo, segundo o guia britânico Time Out. O bairro carioca, conhecido por sua história e recente revitalização, garantiu a nona posição na lista global. O bairro Notre-Dame-du-Mont, em Marselha, França, ficou no topo do ranking.

O bairro sempre foi conhecido por seus monumentos históricos, mas está passando por uma transformação. A Time Out menciona que a Glória é famosa por pontos como o Outeiro da Glória. No entanto, agora, o bairro atrai um público mais jovem que está revitalizando a área.

O guia também destaca a Praia do Flamengo, que foi limpa e está própria para banho. Além disso, a publicação recomenda explorar os bares da Rua Santo Amaro. Outros programas incluem almoçar no Braseirinho da Glória ou no Labuta Mar, e visitar a tradicional Feira da Glória aos domingos.