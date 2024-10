Fernando de Noronha é eleita ilha mais bonita das Américas Central e do Sul

Noronha obteve nota 95,24 (entre 100 pontos possíveis) na avaliação dos viajantes pelas suas paisagens e infraestrutura, muito à frente da segunda colocada de Belize, com 86,43. É interessante notar que a pontuação do arquipélago brasileiro supera a da ilha que ficou em primeiro lugar na Europa, a portuguesa Madeira, com 90,31, e praticamente empatada com a melhor ilha britânica, Jersey (95,29), e a líder asiática Bali (95,71), o que a destaca também no cenário internacional.

Pesquisadores tentando conter um peixe-leão em Fernando de Noronha Imagem: Thaiza Bucair

Entre as vencedoras de outros continentes, ficaram muito à frente da brasileira apenas a melhor da África e Oceano Índico (Maldivas, com 99,29), a melhor da América do Norte (Hilton Head Island, com 98,10) e a melhor do Caribe (Bahamas, com 99,51). A vencedora da região do Pacífico Sul, Fiji, teve pequena vantagem de 96,51.

Noronha sempre favorita

Amado por famosos como Bruno Gagliasso, Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine, esta não é a primeira vez que o arquipélago brasileiro vai parar no primeiro lugar do Readers' Choice Awards no continente — ela já havia levado o mesmo prêmio em 2022.

Para a Traveler, o forte de Noronha é levar o turista para longe das multidões em praias brasileiras como as do Rio e de São Paulo. Patrimônio da Humanidade protegido pela Unesco, o arquipélago pernambucano é "uma coleção dos grandes hits da mãe natureza", segundo a publicação, por permitir o mergulho em águas limpas, as trilhas para admirar fauna e flora exóticas e o nascer do sol sobre o oceano.