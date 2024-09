Pega a bolinha! Por que cães e gatos gostam de brincar de buscar itens?

Havia diferenças entre as raças, especialmente entre os cães. As raças conhecidas por responderem às instruções humanas e se interessarem por brinquedos, como os cães pastores alemães,golden retrievers e labradores retrievers, estavam entre aquelas com maior probabilidade de buscar. Por outro lado, cães de caça e cães de guarda de gado estavam entre os menos propensos.

Buscar foi correlacionado com a capacidade de treinamento em cães, independentemente da raça, apontando para a possível importância da seleção precoce de animais para serem ajudantes humanos, muito antes de começarmos a desenvolver raças de cães.

Há muito menos raças de gatos do que de cães, e menos gatos de raça pura foram representados em nosso estudo, em comparação com os cães. Ainda assim, também encontramos diferenças de raça entre os gatos. Siamês, Tonquinês, Birmanês, e Bengalês foram os mais interessados em buscar.

Este ato foi correlacionado com o nível de atividade: os gatos que tendiam a correr, pular, interagir com novos itens na casa e iniciar brincadeiras com seus tutores eram, também, mais possíveis de correr atrás de um objeto lançado à distância ou mesmo iniciar este jogo.

Da caça à brincadeira de pegar

As raízes do comportamento de buscar estão nas práticas de caça das duas espécies. Os gatos são conhecidos como caçadores de perseguição, o que significa que eles se aproximam sorrateiramente de suas presas e atacam em um momento oportuno. Acredita-se que os cães sejam predadores de perseguição que perseguem as presas por longas distâncias.