Por que cães adoram brincar com lixo e como evitar que isso seja um perigo?

Como manter seus cães longe do lixo?

Pode ser difícil treinar um cão para deixar o lixo em paz, especialmente se ele já encontrou um ou dois pedaços saborosos ao invadir a lata de lixo no passado. Recomendo que você invista em uma lata de lixo com uma tampa fechada por um trinco que eles não consigam abrir. Se isso não funcionar, você pode colocar o lixo - especialmente restos de comida - fora do alcance em um armário, cupê ou atrás de uma porta fechada.

Minhas latas de lixo estão todas atrás de portas fechadas e as portas do banheiro estão sempre fechadas, o que também impede que minha gata, Penny, desenrole o papel higiênico. Mas isso é outra história. Nosso lixo da cozinha fica em um armário com trava.

Ninguém sabe exatamente o que se passa na cabeça dos cães. No entanto, observar o que motiva seu companheiro canino e como os comportamentos dos cães evoluíram pode ajudar a explicar por que esses animais fazem as coisas que fazem.

Este artigo foi republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.