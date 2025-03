Como cães criam conexões emocionais com os donos - e por que isso importa

Como criar mais sincronia com os cães e por que isso importa

Compreender a sincronização entre cães e seus tutores é mais do que uma curiosidade científica. Entender como isso funciona, têm aplicações práticas para melhorar a cooperação entre tutores e cães e os protocolos de treinamento, auxiliar na seleção de cães de serviço e promover o bem-estar, promovendo uma melhor comunicação entre cães e tutores. Além disso, examinar a sincronização em ambientes familiares e considerar fatores como estresse e diferenças individuais pode oferecer uma visão mais abrangente dos fatores que podem moldar os níveis de sincronização no relacionamento entre cães e tutores.

Se você quer promover mais sintonia no relacionamento com seu companheiro canino, é importante se envolver em atividades agradáveis, como acariciar, brincar ou criar uma rotina de sessões de treinamento positivo. Isso pode ajudar a aumentar o foco do cão em quem está interagindo com ele porque esse tipo de atividade é percebido como gratificante. O contato visual com o cão é outra coisa que aumenta a sincronização com ele pois isso ajuda a criar uma sincronização neural. Ao mesmo tempo, evitar interações que possam ser percebidas como aversivas para o cão, como abraçar o seu pet pode ajudar a evitar conflitos e estresse.

Portanto, da próxima vez que ficar na dúvida se dever ir passear com seu cão, fazer carinho nele enquanto assistem àquele filme juntos, ou se levantar para brincar quando ele traz a bolinha todo animado te chamando, lembre-se que se envolver nessas atividades pode ser uma boa maneira de melhorar a sintonia emocional com seu companheiro e tornar a relação mais feliz para ambos.

Renata Roma, Pós-doutoranda, Center of Behavioural Sciences and Justice Studies/Pawsitive Connections Lab, University of Saskatchewan

Este artigo foi republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.