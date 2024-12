Creche para cães em NY tem vinho, médium e terapeuta por R$ 8.100 por mês

A creche

Com cerca de 930 metros quadrados, a creche possui uma área temática inspirada em uma selva, em que os cães mais energéticos podem pular pelos aros suspensos no teto. Há ainda uma "sala de chá", onde os mais calmos podem descansar na grama artificial ou nos sofás; um playground para os filhotes e outro ambiente cheio de bolinhas e outros brinquedos.

O estabelecimento funciona como um clube de luxo e é preciso desembolsar US$ 1.350 ao mês, ou pouco mais de R$ 8,1 mil, para que seu cão seja sócio. O vínculo dá direito a estadia ilimitada na creche durante o dia, transporte que busca e leva o seu cão para casa, prioridade na reserva de serviços extras, corte de unhas e aparação de pelinhos das orelhas de graça mensalmente, passeios gratuitos.

Além disso, o cão-sócio ganha automaticamente 25% de desconto em todos os serviços de pet shop, 20% no hotelzinho — para estadias noturnas que custam a partir de US$ 125 (R$ 759) por noite, segundo a revista Time Out New York —, 10% de descontos em compras na loja da creche e outras "vantagens dos clubes de bons meninos", não especificadas no site.

No entanto, ao jornal The New York Post, os fundadores Teddy Tawil e Irving Fallas revelaram que o atendimento também conta com o suporte de um adestrador especializado em reforço positivo, outro treinador para atividades de grupo e visitas pontuais de um quiroprático para os bichinhos, que deverão disputar a atenção deles com o médium e o terapeuta comportamental já citados.