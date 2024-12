Pânico e perigo: como os fogos afetam os pets e o que fazer para ajudá-los

Mantenha o animal identificado, com plaquinha na coleira indicando telefone e email do tutor para o caso de fuga.

Deixe os animais à vontade, perto dos donos, onde eles se sentem mais seguros. Se pedirem colo, dê.

Prepare um ambiente acolhedor para o animal, que abafe o som dos fogos. Pode ser um quarto, a lavanderia ou a garagem. Não deixe-o em sacadas, perto de piscinas ou em correntes.

Crie um refúgio com "tocas" e o cheiro do dono, ou seja, espaços onde ele pode se esconder, como debaixo da cama ou caixas de transporte. Os gatos gostam de se esconder em lugares altos, como no topo de armários ou prateleiras.

Não deixe comida à vontade. Se você alimenta seu cão duas vezes por dia, o alimente pela manhã e prepare brinquedos com as comidas preferidas dele para dar na hora dos fogos, como ossos grandes —para evitar engasgamentos. Ele deve ficar motivado a se entreter e ficar menos preocupado com o barulho.

Ligue uma música ou a TV para disfarçar o barulho dos rojões.