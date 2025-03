Cão e gato podem conviver? Veja como introduzir novo pet à família

A consultora financeira Mariana Prado, 29, está prestes a se casar e se mudar para a casa do noivo, João Pedro, 26. Junto com ela, irá o Bartholomeu, seu cão de 9 anos, que costuma ser arredio na presença de outros animais. O maior desafio do casal não é escolher a cor das paredes da nova casa ou a lista de convidados do casamento, mas sim fazer dar certo a nova configuração da família que eles querem formar. Isso porque João Pedro também tem um animal de estimação, a gata Torvi, que já vive com ele na casa que receberá os novos integrantes.

A aproximação dos animais vem acontecendo progressivamente desde agosto do ano passado, quando cientes do desafio, o casal buscou a orientação de uma veterinária comportamental. "Sabíamos que a adaptação não seria simples, porque o Bartô nunca conviveu de perto com gatos e tem um histórico de agressividade com outros animais. Já a Torvi é muito tranquila, mas o jeito agitado dele acabou assustando ela no começo. Por isso que buscamos ajuda profissional, para nos ajudar a fazer essa aproximação de forma respeitosa e sem estresse", explica Mariana.

Esse cuidado que o casal teve, porém, ainda é incomum ou nem sempre é viável. Muitas vezes, a chegada de um novo animal acontece de forma impulsiva, seja para fazer companhia ao pet que já está na casa ou simplesmente por uma decisão afetiva. Em outros casos, a adoção não é uma escolha, mas uma necessidade: o animal pode vir de uma situação inesperada, como a morte de um parente que não tinha mais ninguém para cuidar do pet. Nessas situações, a adaptação pode ser mais difícil, levando a casos em que a convivência fica inviável.